Die Basisdemokratie in den Parteien

Parteien sind ein zentraler Bestandteil der österreichischen Demokratie. Wir alle kreuzen in Nationalratswahlen auf dem Stimmzettel in erster Linie eine Partei an. Das führt zur Gretchenfrage, wie demokratisch es parteiintern zugeht. Hier macht die SPÖ gerade den Elchtest, doch stellt sich die Frage für alle traditionellen Parteien.