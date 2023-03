Sozialhilfe trotz Gewinn: Quizkaiser verurteilt!

Schwerer gewerbsmäßiger Betrug

Bevor er angeklagt wurde, galt Peter (Name geändert) als Glückspilz. Weil er in einer Quizshow im TV Hunderttausende Euro gewonnen hat. Im Landesgericht in der Josefstadt ist vom Glanz wenig übrig. Der Vorwurf ist schwerer gewerbsmäßiger Betrug. Weil er trotz des Mega-Gewinns weiterhin Mindestsicherung kassierte. Auch gefälschte Krankschreibungen, nachdem er bei AMS-Kursen gefehlt hat, sind im Prozess Thema.