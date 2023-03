Gesuchter Serientäter saß bereits hinter Gittern

Seit Mitte Februar in Haft

Wegen der Verbüßung einer Freiheitsstrafe, die von der Verurteilung wegen einer anderen Freiheitsstrafe herrührt, befindet sich der Mann seit Mitte Februar in Haft. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich zum größten Teil geständig und gab zu Protokoll, die Fahrzeuge deshalb unbefugt in Gebrauch genommen zu haben, weil er gerne mit Autos fahre und selbst keines besitzen würde. Bereichern habe er sich dadurch nicht wollen. Weil der 30-Jährige über keine gültige Lenkberechtigung verfügt, ergeht zusätzlich zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft Linz auch eine an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land.