Mit Shakespeare und Bernhard zum nächsten Rekord

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden starten am 21. Mai in die 37. Spielsaison. Bekannte Stars kommen an den Traunsee. Eröffnet wird das mehrwöchige Festival mit Texten von Stefan Zweig, gelesen von Publikumsliebling Fritz Karl. Viele Themen und Projekte stehen in der Verbindung zur Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024.