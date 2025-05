Der Blick auf die Burg hat sich verändert, erzählt Stefan Bachmann. War es vor einem Jahr der „Blick aus dem Anflug“, so präsentiert der Theaterdirektor seine zweite Spielzeit nun als „Bericht aus dem laufenden Betrieb“. Im ersten Jahr in Wien habe er „viel Neugierde, Zuspruch und Begeisterung“ erfahren, die Auslastung in den Häusern von 71 auf über 78 Prozent steigern können. Er fühle sich „angekommen und angenommen“.