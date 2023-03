Die unvollendete Karriere einer ACSL-Coach-Legende

Zurück auf dem Boden der Tatsachen

Im Halbfinale am 11. März kam es dann in einer bis zum letzten Platz gefüllten Stadthalle zum Duell gegen die TU Robots. Ein Spiel, das aufgrund der Rivalität zwischen den beiden Universitäten an Brisanz kaum zu überbieten war - und es hielt, was es versprochen hatte. Ein offener Schlagabtausch gipfelte in einem vierten Viertel mit Führungswechseln nach beinahe jedem Punkt. Am Ende war es aber einmal mehr der Coach der Tigers, der seinem Gegenüber zum Finaleinzug gratulieren musste: „Es wurmt schon sehr, dass es wieder nicht für‘s Endspiel gereicht hat. Es bricht einem das Herz, seinen Spielern sagen zu müssen, dass sie beim Finale nur zuschauen“.