Deutsche (12) getötet: Sind Täter selbst Kinder?

Verdächtige im Alter von zwölf und 13 Jahren

Die Ermittler sollen eine heiße Spur verfolgen: „Wir tappen nicht im Dunkeln“, erklärte ein Polizist gegenüber der „Siegener Zeitung“. Laut RTL sollen auch etwa gleichaltrige Kinder zu der Tat von der Polizei einvernommen worden sein. Diese Vorgangsweise sei „ganz normal“, so die Polizei. Laut Informationen der „Bild“-Zeitung würden sich die Hinweise verdichten, dass es sich um ein oder mehrere minderjährige Täter handeln könnte. Unter Verdacht würden minderjährige Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren stehen. So soll am Tatort soll ein Gegenstand gefunden worden sein, der sich möglicherweise einer Tatverdächtigen zuordnen lässt.