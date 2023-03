Tiroler Journalismusakademie sucht Medientalente

Interessierte können sich bis zum 2. Juni bewerben

Zwölf Plätze sind für den kommenden Lehrgang zu vergeben. Er findet vom 21. August bis 22. September im BFI in Innsbruck statt. Bis zum 2. Juni können sich Interessierte mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bewerben. Es folgt die Einladung zum schriftlichen Aufnahmeverfahren am 12. Juni, das aus einem Wissenstest und dem Verfassen eines Kommentars besteht. Am 20. Juni findet ein Hearing statt, bei dem zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt werden. Der Verein der Tiroler Journalismusakademie übernimmt den Großteil der Kosten. Für die Teilnehmer bleibt ein Beitrag von 500 Euro.