Carlo Ancelotti völlig erschöpft: „Ich bin tot“

Es hatte nicht gut ausgesehen für Real Madrid. Nach einem 3:1-Auswärtssieg in London lagen die „Königlichen“ am 12. April 2022 im Viertelfinal-Rückspiel zu Hause plötzlich mit 0:3 gegen den FC Chelsea zurück. Der eingewechselte Rodrygo traf dann jedoch zehn Minuten vor Schluss nach Außenristflanke von Luka Modric zum 4:4-Gesamtstand und machte damit den Weg für die Verlängerung frei. In dieser stand einmal mehr Karim Benzema goldrichtig: In der 96. Minute setzte der Franzose einen Kopfball aus kurzer Distanz ins Netz und Real jubelte über ein spektakuläres Weiterkommen.