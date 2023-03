Kosten für Fernwärme explodieren in Villach

Die Fernwärmekosten in Klagenfurt betragen 0,065 € pro Kilowattstunde, die Benutzer in ganz Österreich müssen mehr dafür hinlegen. In Graz 0,159 Euro, in Wien 0,140. Auch die Kelag in Villach ist wesentlich teurer. Die „Krone“ schrieb von einem Preis von 0,110 Euro/kWH, demnach hätten die Villacher im Schnitt 500 Euro mehr pro Jahr für die Fernwärme hinlegen müssen. „Tatsächlich ist es noch viel mehr“, klagen jetzt manche Kunden.