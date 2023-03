SPÖ-Wien: Zur Klubklausur geht es in die Therme

Am Dienstag und am Mittwoch trifft sich die Wiener SPÖ wieder zur Klubtagung. Und das macht sie nicht in der stadteigenen Warmwasserquelle in Oberlaa, sondern in der St. Martins Therme & Lodge im burgenländischen Frauenkirchen. Dass die rund 150 Wiener Klub- und Fraktionsmitglieder zur Klausur ins Burgenland fahren, hat Tradition. Die Sozialdemokraten sind damit auch nicht alleine. Die ÖVP und die FPÖ zieht es zum Beispiel nach Niederösterreich - die Grünen bleiben in Wien.