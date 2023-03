Shiffrin krönt Geburtstag ++ Kraft im Aufwind

Mikaela Shiffrin ist alleinige Rekordhalterin in Sachen Weltcup-Erfolgen, Stefan Kraft führt sie Raw-Air-Serie aktuell an und Österreichs Handballer freuen sich über die vorzeitige Qualifikation für die EM 2024 - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 13. März.