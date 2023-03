Gleich zwei Routiniers hängen Skier an den Nagel

„Nach dieser Saison ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel im Leben zu beginnen“, verkündet der 30-Jährige in den sozialen Medien. „Ich habe mein Bestes gegeben, um in Kranjska Gora wieder am Start zu stehen. Ich wollte ein letztes Rennen fahren. Das Team um mich herum war fantastisch und wir hätten es fast geschafft, aber leider ist mein Bein noch nicht ganz bereit.“