Der Riesenslalom in Kranjska Gora ab 9.30 Uhr LIVE

„Heimrennen“

„Für mich ist es quasi ein Heimrennen, ich fahre da eine Dreiviertelstunde her“, freute sich Schwarz auch auf eine zahlenmäßig starke Unterstützung aus der Heimat vor Ort. Wie groß die Fanclub-Abordnung sein wird, wusste der 27-Jährige aber noch nicht. Sicher war er sich, dass „das Selbstvertrauen passt. Ich fühle mich sehr wohl im Riesentorlauf.“ Nach den beiden Rennen in Slowenien geht es für Schwarz ohne Umschweife via Klagenfurt auf die iberische Halbinsel. In Soldeu steht bereits am Montagvormittag das erste Abfahrtstraining beim Saisonfinale auf dem Programm.