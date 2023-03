„Das macht keinen Sinn!“ Matthäus kontert Hoeneß

Was war passiert? Uli Hoeneß hatte dem nunmehrigen TV-Experten Lothar Matthäus Grenzüberschreitung vorgeworfen. „Lothar ist eine sehr wichtige Persönlichkeit beim FC Bayern in den letzten 30 Jahren. Er ist ein hervorragender Fußball-Fachmann“, so Hoeneß im Rahmen der Veranstaltung „Das rote Sofa“ der „Münchner Abendzeitung“, der dann jedoch auch meinte: „Das Einzige, was mich stört, ist, dass er für viel Geld manchmal vergisst, dass er für diesen Klub einmal Fußball gespielt hat. Ich finde, er überschreitet oft die Grenzen gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber.“