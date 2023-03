Ex-Bayern-Boss Hoeneß knöpft sich Matthäus vor

„Lothar ist eine sehr wichtige Persönlichkeit beim FC Bayern in den letzten 30 Jahren. Er ist ein hervorragender Fußball-Fachmann“, meinte Hoeneß im Rahmen der Veranstaltung „Das rote Sofa“ der „Münchner Abendzeitung“ im Deutschen Theater in München. Nette Worte - doch dann polterte Hoeneß mal wieder so richtig los.