Verdacht von Trickserei bei Schulanmeldungen

Ungewöhnliche Beobachtungen gibt es in Schattendorf, seitdem die Bauarbeiten für die Errichtung der Poller sowie einer Fußgängerzone nahe der Grenze laufen und die Strecke für den Verkehr gesperrt ist. Passanten bemerken immer wieder, wie Menschen zu Fuß den Weg über die Grenze nehmen - und nicht nur das: Auch Kinder mit Schultaschen werden regelmäßig in den Morgenstunden gesehen, die offenbar von ungarischer Seite kommend Richtung Gemeinde marschieren. Im Ort stellen sich jetzt manche die Frage, wohin diese Kinder gehen und wo sie den Unterricht besuchen. Denn hier in die Schule gehen darf eigentlich nur, wer hier auch einen Wohnsitz hat.