Ofner verliert Challenger-Endspiel von Antalya

Für Sebastian Ofner hat es am Sonntag beim mit 73.000 Euro dotierten Tennis-Challenger in Antalya kein Happy End gegeben. Der topgesetzte Steirer unterlag im Finale dem Italiener Fabian Marozsan mit 5:7, 0:6 und verlor damit nach Teneriffa auch sein zweites Challenger-Endspiel in diesem Jahr.