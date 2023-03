Streit endet auf Straße mit Messerstecherei

Polizist der WEGA konnte Blutung des Opfers stoppen

Der Beamte ist ein sogenannter WEGA-Medic. Er hat eine fundierte Ausbildung in taktischer Verwundetenversorgung und konnte das Opfer somit rasch die Blutung am Oberschenkel stoppen und die Wunde am Oberarm mit einem Druckverband versorgen. Bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien überprüfte der WEGA-Medic regelmäßig die Vitalparameter des Verletzten. Im Anschluss übernahm die Berufsrettung Wien die weitere notfallmedizinische Versorgung und brachte den 36-Jährigen in ein Spital. Der Mann befindet sich nicht in Lebensgefahr.