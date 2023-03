Zwei Verletzte bei Auffahrunfall mit drei Autos

Jede Menge Blechschaden und zwei Verletzte forderte am Samstagnachmittag ein Auffahrunfall bei Telfs in Tirol. Eine 57-jährige Frau hatte offenbar übersehen, dass zwei Autos vor ihr wegen Fußgängern abgebremst hatten. Drei Kinder, die in einem der Fahrzeuge saßen, blieben zum Glück unverletzt.