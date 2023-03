Tolle Pakete fürs Anradeln in Bad Radkersburg

Radbegeisterte starten mit neuer Energie beim großen Rad-Opening in Bad Radkersburg in der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland von 31. März bis 02. April 2023 in die neue Radsaison. Voller Energie wird am 31. März mit der geführten „EinRADel-Tour“ gestartet, welche durch die Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland führt und wo Genuss und Gastfreundschaft - besonders wichtige Werte der Region - nicht zu kurz kommen.