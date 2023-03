Wo die Schoko-Kunstwerke fürs Osternest entstehen

Beim Spritzsack aus Papier hat Laura Lehner das Loch so zugeschnitten, dass die weiße Schokolade in der richtigen Dosis auf dem Marzipan-Hasen landet, um ihm damit Augen zu malen. Zuvor hat die Konditormeisterin Scheiben mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern aus Schokolade gegossen und diese mit Crispies bestreut. Der Marzipan-Hase, der letztlich eine Karotte in seinen Pfoten halten wird, wurde mit Airbrush und Lebensmittelfarbe geschminkt...