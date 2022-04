Vollmilch oder Zartbitter: Hauptsache ein Hase

Was wird heuer zu Ostern Schokoladiges verschenkt?

Das geht von Pralinen über gefüllte Schokoladen bis hin zu verschiedenen Figuren: Hasen in allen Varianten, nicht nur stehend, sondern auch liegend, dann gibt’s Schafe, Pipi-Henderln, und auch die Häsin darf nicht mehr fehlen. Wir bieten 150 verschiedene Produkte zu Ostern an.