Einige der Zauner-Rezepte sind unantastbar

„Wir arbeiten laufend an Neuem“

In der Produktion, die direkt an das Geschäft in der Innenstadt angeschlossen ist, ist man dem Handwerk und der Tradition verpflichtet. Viele der aktuell verwendeten 250 Rezepte, wie etwa jenes des Zaunerstollens oder der Esterhazy-Schnitte, sind unantastbar. Sonst geht aber der Trend zu leichten, fettarmen Mehlspeisen: „Wir arbeiten laufend an Neuem.“