Hochprozentiges Heiligtum hat jetzt Hochsaison

Das Höchste an Wohlgeschmack und Erlesenheit, der Tradition verpflichtet - das steht auf einem Zettel, der mit ein paar Klebestreifen an der Wand fixiert wurde. Gleich daneben steht der Schrank, den Reinhard Moshammer „Klosterapotheke“ nennt. Ein Magenbitter ist hier in einen Flaschenhalter eingespannt, dahinter stehen in einem Halbkreis die anderen 14 Likörsorten, die im Stift Engelszell hergestellt werden. Stamperl und Waffelbecher sind griffbereit.