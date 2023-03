7-Jähriger wollte Bank in Deutschland ausrauben

In der niedersächsischen 60.000-Einwohner-Stadt Garbsen soll ein 16-Jähriger seine elf und sieben Jahre alten - strafunmündigen - Brüder eingesetzt haben, um eine größere Summe Bargeld zu erbeuten, teilten die Ermittler am Freitag mit. Der Siebenjährige soll demnach derjenige gewesen sein, der am Tattag, dem 1. März, in der Bank war.