Mann randalierte wild in Grazer Bankfiliale

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Freitag in der Früh in einer Bankfiliale im Grazer Stadtbezirk Lend. Dort schlug ein 28-Jähriger zuerst eine Scheibe ein und bedrohte mehrere Mitarbeiter der Bank mit dem Umbringen. Auch die einschreitenden Polizisten bedrohte der Mann. Er wurde festgenommen.