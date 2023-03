Ausgelitten! Mit diesem „Zugang“ greift GAK an

Vorhang auf für den japanischen Wirbelwind! Am 26. November 2021 hat Atsushi Zaizen sein letztes Pflichtspiel für Innsbruck gemacht, im Jänner 2022 legte ihn ein Kreuzbandriss auf Eis. Für seinen neuen Klub GAK kam der 23-Jährige, der bereits Angebote aus Deutschland hatte, letzte Woche beim Test in Gamlitz erstmals zum Einsatz - am Freitag gegen die Vienna könnte Coach Messner den Offensiv-Allrounder (wie den ebenfalls rekonvaleszenten Lukas Gabbichler) erstmals in den Kader holen.