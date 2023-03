Sind unsere Bauern Stromlieferanten der Zukunft?

Auch die Landwirtschaft erlebt einen Umschwung in Bezug auf die Energiewende. Bio-Bauer Sepp Aberger nutzt die Kraft der Sonne und kann mittlerweile andere Haushalte mit Strom versorgen. Warum er sich dazu entschlossen hat, und warum er so stark auf die nachhaltige Energie setzt, erzählt er in der neuen „Krone“-Bauernserie „Hofleb´n“.