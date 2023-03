247 Millionen Euro: Briten sorgen für Mega-Auftrag

Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete Voestalpine Railway Systems an ihren 70 weltweiten Produktions- und Vertriebsstandorten einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Etwa 7200 Mitarbeiter sind in diesem Segment beschäftigt, davon 1500 in Österreich. Künftiges Wachstumspotential sieht Franz Kainersdorfer, Voestalpine-Vorstand und Leiter der Metal Engineering Division, in der Digitalisierung.