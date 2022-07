Effiziente CO2-Speicherform in Bakterium entdeckt

Das Enzym HDCR stammt aus dem Bakterium Thermoanaerobacter kivui, das erst 1981 im Kiwusee in Zentralafrika entdeckt wurde. Das wärmeliebende Bakterium lebt fernab von Sauerstoff, so unter anderem auch in der Tiefsee in heißen Unterwasserquellen. Es gedeiht bei knapp 70 Grad Celsius optimal, ernährt sich nur von Gasen und kann Zellmaterial allein aus Kohlendioxid und Stickstoff aufbauen.