Trotz „Hetzkampagne“: Teamchefin will bleiben

Die in der Kritik stehende Teamchefin von Frankreichs Frauen-Nationalauswahl, Corinne Diacre, hält an ihrem Posten fest. Trotz einer angeblichen Stimmungsmache gegen ihre Person sei sie entschlossen, ihre Mission bei der WM in diesem Jahr zu erfüllen. Das erklärte Diacre am Mittwoch, wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete. Der Exekutivausschuss des französischen Fußball-Verbandes (FFF) will am Donnerstag über Diacres Zukunft diskutieren.