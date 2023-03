So bekommt russische Firma Wiener Anstrich

Ungarns Premier Viktor Orbán wird oft Nähe zu Wladimir Putin nachgesagt: Die Kritik an den EU-Sanktionen, die Etablierung der russischen „Spionbank“ IIB in Budapest oder der russische AKW-Bau in Paks sind nur ein paar Indizien dafür. Jetzt kommt aber auch ein Österreich-Bezug dazu: eine vom ungarischen Staat unterstützte russische Firma in Ungarn, deren Besitz plötzlich nach Wien wandert.