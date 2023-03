„Stärkeres Gift in der Fauna“ - Serpents siegreich

Nach einer außergewöhnlichen ACSL-Saison, die einer Achterbahnfahrt glich, konnten sich die MedUni Serpents schließlich selbst belohnen. Am 25. Jänner triumphierten die Schlangen in einer vollen Wiener Stadthalle über die Boku Beez 55:45 und konnten trotz verpasster Final Four ein Ausrufezeichen in der heurigen Saison setzen.