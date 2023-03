Wagner-Gruppe rekrutiert Kämpfer im Fitnessstudio

Durch Hobby an die Front

Demnach wurden in der Stadt Rostow am Don in den Räumlichkeiten des Sportvereins „Antares“, in der Stadt Tjumen im Zentrum des Boxverbands und in der Stadt Samara in der Sportgesellschaft „Dynamo“ Rekrutierungsstellen eingerichtet. Auch in Moskau kann man sich in acht Sportklubs freiwillig für den Militärdienst melden. Wagner-Chef Prigoschin hob dabei hervor, dass man in den Fitnesszentren dann auch gleich die Leistungsfähigkeit der Kämpfer überprüfen könne.