Wagner-Chef: Schoigus Schwiegersohn soll an Front

Ein Like auf Instagram sorgt für massiven Zwist in Russlands Militär-Führungsriege. Der Schwiegersohn des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu, Alexej Stoljarow, soll nämlich einen Beitrag des oppositionellen Journalisten Juri Dud gegen den Krieg mit einem „Gefällt mir“ versehen haben. Nun will der Chef der berüchtigten Kampfgruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ihn dafür an die Front schicken.