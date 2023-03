Das sind die „Backstage“-Lieblingsszenen der Seher

Star-Filmer Rudi Dolezal blickt in der Sendung „Rudi Backstage“ seit über 100 Folgen hinter die Bühne bei den berühmtesten Bands der Welt. Er selbst hat mit Whitney Houston, Queen, The Rolling Stones und fast allen Superstars des Pop-Planeten zusammengearbeitet und für sie Videos produziert - dementsprechend groß ist die Schatzkiste an altem Material und Anekdoten.