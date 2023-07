Ist das das Ende von Madonna?

Am 28. Juni ging die Nachricht um die Welt, dass Madonna in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert wurde, weil sie zusammengebrochen war. Nach einer schweren bakteriellen Infektion und mehrere Tage auf der Intensivstation, ist sie mittlerweile wieder zu Hause und soll auf dem Weg der Besserung sein. Eine vollständige Erholung wird erwartet, die „Celebration“-Tour ist dennoch verschoben worden - verständlicherweise.