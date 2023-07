Opus: Die Weltkarriere der steirischen Kultband

Opus, die nach dem Erfolg ihres Superhits „Live Is Life“ Bühnen rund um die Welt bespielten, beendeten damit nach 48 Jahren und mehr als 1.500 Auftritten ihre Karriere. Natürlich darf der Welthit in der Sendung nicht fehlen, allerdings in einer Spezialversion. Außerdem gibt es wie immer viele Anekdoten, Backstage-Geschichten und seltene Aufnahmen.