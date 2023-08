Die Meilensteine des Austropops - Teil 1

Ob Falcos erster großer Hit „Kommissar“ oder Reinhard Fendrichs heimliche Österreich-Hymne „I am from Austria“ - sie dürfen in einer Sendung über die Meilensteine des Austropops nicht fehlen. Darunter sind aber auch eine verloren geglaubte Aufnahme von Ambros und Danzer zu sehen und viele andere rare Live-Mitschnitte von Konzerten der ganz großen österreichischen Musikerinnen und Musiker.