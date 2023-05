Rudi Dolezals Erinnerungen an eine echte Ikone

Pop-Ikone Tina Turner ist am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Schweiz gestorben. Sie gehörte mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. „Rockprofessor“ Rudi Dolezal würdigt die „Queen of Rock ‘n‘ Roll“ in einer Spezialfolge von „Rudi Backstage“.