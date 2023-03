Hans Mahr: „Zeit der Landesfürsten ist vorbei“

Nach Tirol und Niederösterreich hat die Landtagswahl in Kärnten nun schon zum um dritten Mal in Folge jener Partei Verluste gebracht, die den Landeshauptmann bzw. die Landeshauptfrau stellt. „Es ist eine Dämmerung der Landeshauptleute, das hat man bereits in Tirol und Niederösterreich gesehen“, sagt Medienmanager und Polit-Kenner Hans Mahr im krone.tv-Interview mit Jana Pasching. „Die Zeit der Landesfürsten ist vorbei.“ Trotzdem: Die Ausgangslage der SPÖ war alles andere als optimal. Spätenstens nach der Wahl in Salzburg wird es für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner eng werden.