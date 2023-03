Wahl-Plus: Nehammers spontane Reise nach Kärnten

Der in der Vergangenheit bei Wahlen stark geprügelten ÖVP ist nach den überraschenden Zugewinnen in Kärnten am Sonntag ein Befreiungsschlag gelungen. Das nutzte Bundeskanzler Karl Nehammer noch am Wahlabend zu einer spontanen Reise ins südlichste Bundesland, um dort mit seinen Parteikollegen zu feiern.