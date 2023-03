Japanische Palatschinken: Fluffige Wölkchen

Mit einem Handmixer in einer zweiten Schüssel drei Eiweiß und die restliche Hälfte des Zuckers steif schlagen. Den so erhaltenen Schnee und den Grundteig unterheben. Am einfachsten funktioniert das Unterheben mit einem Teigschaber: Nicht wild durcheinander rühren, sondern immer schön von vorne nach hinten. Sonst fällt der luftig aufgeschlagene Schnee in sich zusammen.