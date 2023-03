Nächstes Weltcup-Wochenende wohl ohne Bö-Brüder

Norwegens Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö wird aufgrund einer Coronainfektion mindestens ein Rennen aussetzen. Der fünffache Olympiasieger und sein Bruder Tarjei wurden sowohl am Samstag als auch am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet, wie der norwegische Verband bestätigte. Nach Absprache mit dem Trainer- und Ärzteteam wurde entschieden, dass beide in ihre Heimat zurückkehren und den Start des vorletzten Weltcups am Donnerstag im schwedischen Östersund verpassen.