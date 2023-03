Knackt Odermatt die magische Marke von Maier?

Noch fehlen ihm 374 Punkte, um die 1999/2000 von Maier aufgestellte und seither unerreichte Marke von exakt 2.000 Punkten in einer Weltcup-Saison zu erreichen. Fünf Rennen dürfte Odermatt noch bestreiten - neben je einer Abfahrt und einem Super-G drei von ihm geliebte Riesentorläufe. Zwei davon werden am kommenden Wochenende in Kranjska Gora ausgetragen, wo der 25-Jährige ebenfalls als Disziplinführender (100 Punkte vor Henrik Kristoffersen) aufschlägt. Und in Sachen Gesamtweltcup alles klar machen könnte. Kilde erklärte bereits nach Rang drei im Aspen-Super-G seinen Startverzicht am Podkoren. Schon ein 16. Rang würde Odermatt reichen.