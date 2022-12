Maier: „Odermatt wird meinen Rekord heuer knacken“

„Das Herausragende, was Marco Odermatt betrifft, ist, dass er drei Disziplinen auf höchstem Niveau fährt. Es tut sich schon ein Vergleich zu meiner Zeit auf, weil er vom Riesentorlauf, seiner Spezialdisziplin, über den Super-G kommt. Nur der Abfahrtssieg fehlt noch. Wenn man schaut, wie er seine Hände platziert, erinnert mich das sehr an meine Anfangszeiten. Er arbeitet stark nach vorne. Und wenn du drei Disziplinen als Siegfahrer abdeckst, wird es für die anderen schwierig. Da gibt’s im Moment nur einen Konkurrenten. Das ist Aleksander Aamodt Kilde. Der sich annähernd auf gleichem Niveau befindet. Die beiden werden sich den Sieg im Gesamtweltcup ausmachen. Eigentlich ein Wahnsinn, man lässt einen Alexis Pinturault, der vor zwei Jahren das noch dominiert hat, einfach weg“, so Mayer.