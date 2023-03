„Telegram-Betrüger“ zockte Osttiroler (24) ab

Das schnelle Geld mittels Kryptowährungen erhoffen sich viele. Doch schnell kann die Investition in die Hose gehen. Vor allem, wenn Betrüger dahinter stecken. So wurde am Freitag der 24-jähriger Osttiroler auf Instagram auf eine Seite mit Kryptowährung aufmerksam und klickte diese an. Dabei kam er auf eine Telegram-Seite. „Dort bekam der Mann eine Anleitung, wie er schnell zu Geld kommt“, heißt es seitens der Polizei.