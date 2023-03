Silbermond: „Das sind Momente, die uns gut tun“

„Krone“:Zuerst Pandemie, jetzt Krisen, und ihr singt über das Schöne. Wie wichtig ist das?

Stefanie Kloß: Wir als Silbermond sind schon immer eine Band gewesen, die positiv nach vorne geschaut hat. Zu Beginn der Pandemie haben wir live aus dem Proberaum gesendet und so den Kontakt zu den Fans gehalten. Jetzt, wo es wieder losgeht, merkt man, dass es bei all diesen technischen Möglichkeiten immer noch ein ganz anderes Gefühl ist, in echt bei- und miteinander zu sein. Es ist etwas anderes, sich bei einem Konzert zu treffen, sich in die Augen zu sehen, all die Emotionen der letzten zwei Jahre auszudrücken und auf und vor der Bühne gemeinsam so schöne Momente zu erleben.