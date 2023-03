Steiniger Weg zu Kufsteiner Mountainbike-Trail

Das Gebiet ist ein seltener Lebensraum für geschützte Tierarten, wie den Feuersalamander, der sich nur mehr in vier Tiroler Bezirken auffinden lässt. Eine Absperrung von 28 Hektar, in einem Gebiet, welches 340 Hektar umfasst, wäre ein großer Verlust eines beliebten „sanften“ Erholungsraumes. Zudem liegt die geplante Strecke im Vergleich zu 68 von 115 Trails in Tirol im untersten Segment was Höhe und Länge angeht – was nicht für große Attraktivität für den sportbegeisterten Nutzer spricht.